На НТВ показали четвертую «переделку» кировского дизайнера Анны Исуповой

Новый выпуск передачи «Квартирный вопрос» вышел в эфир сегодня, 18 декабря, в полдень.

Известный специалист в сфере дизайна Анна Исупова переделывала кухню-гостинную для осевшей в Кирове семьи бывших военнослужащих. Несколько лет назад они объединили две квартиры и получилось большое, но не функциональное пространство кухни, где собирается вся семья. К тому же интерьер морально устарел и хозяев раздражала цветовая гамма: розовый гарнитур навевал грусть. Единственное, что владельцам квартиры хотелось сохранить – это коллекцию чайников и слоников – как символ уюта.

Все пожелания учла дизайнер Анна Исупова, член Гильдии дизайнеров Кировской области. Для девушки это стал уже 4-й проект для передачи «Квартирный вопрос». На этот раз она предложила «развернуть» гостиную, поменяв телевизор и диван местами. Вместо бабушкиного «кабинета», где она решает вопросы благоустройства придомовой территории, организовать систему хранения. А саму бабушку переселить на балкон, который сделать теплым. Оттуда и двор лучше обозревать.

Переделка Анны коснулась и самой кухни. Там, для увеличения пространства поменяли местами вход на лоджию и окно. К окну перенесли мойку, а холодильник спрятали за дверями системы хранения. Хозяйскую коллекцию «носатых» разместили в центре кухни. Для них собрали стеллаж с подсветкой.

Кировчане остались очень довольны новым пространством, которое создала Анна. Дизайнеру отлично удалось дисциплинировать интерьер и упорядочить пространство, в котором теперь будут обитать три поколения – супруги, трое детей и их бабушка.

Анна Исупова поделилась в своем «Инстраграме», что это был уникальный проект — в этот раз вся команда передачи приехала в наш город. Девушка поблагодарила партнеров за поддержку и отметила, что ей досталась невероятная семья:

«Это люди с очень интересной историей, которая вдохновила меня на создание именно такого дизайна».

Отметим, что у Анны в телефоне долгое время хранился снимок необычной картины, которую она поместила в интерьер в рамках этого проекта.