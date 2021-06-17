На НТВ покажут выпуск сериала «Физруки» про Кировскую область

19 июня на телеканале НТВ выйдет 2-й выпуск документального цикла «Физруки». Он будет посвящен Кировской области. Ведущие проекта, актеры Антон и Елена Хабаровы, познакомят россиян с кировскими учителями Галиной Ивановной и Андреем Александровичем Репиными.

Галина Репина работает учителем физкультуры в средней школе поселка Оричи. По образованию она педагог начальных классов, а физруком стала совершенно неожиданно для себя. Как это получилось и каким должен быть настоящий физрук, Галина Ивановна расскажет в субботнем выпуске сериала.

Супруг Галины Андрей Репин не имеет ни спортивных, ни педагогических званий. Но ученики любят и уважают его за талант учителя, искренность и неизменное чувство юмора. В сериале Андрей Александрович расскажет о своих любимых воспитанниках и о том, как он пришел в спорт. Также вместе с ведущим Антоном Хабаровым он проведет урок физкультуры на лыжах.

Напомним, что о съемках «Физруков» в Кировской области стало известно в середине марта.