На обработку кировских кладбищ от клещей потратят 650 тысяч рублей

Кировские кладбища обработают от клещей. Стоимость работ составит более 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Акарицидная обработка пройдет на 13 городских кладбищах общей площадью около 190 гектаров. 20 мая работы начались на Ново-Макарьевском кладбище.

Предварительный осмотр показало, что клещи там есть. В настоящее время бригада из 10 человек опрыскивает специальным препаратом проезды и проходы между могилами и канавы. Эффективность обработки повышает сухая погода. Раствор успеет закрепиться, если дождя не будет хотя бы сутки.

Контроль работы подрядчика будет проведен на пятый день после завершения работ. В среднем действие акарицидного средства длится до 1,5 месяца.

Ранее мы писали про кировчанина, который принес из леса 26 клещей.