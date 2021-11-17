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На окраине Кирова бегает стая породистых собак

Юлия Зорина Новости, Общество

В деревне Суворовы в черте Кирова бегает стая породистых собак — 2 лабрадора и алабай. Большие псы ходят прямо по дороге, подбегают к проезжающим машинам и просят еду. Об этом сообщается в паблике «Злой кировчанин».

— Пожалуйста, у кого есть возможность, возьмите в дом!!! Скоро морозы, они не могут оставаться на улице!!! – написала девушка.

В комментариях подписчики сообщества рассказали, что собаки принадлежат местному жителю. Лохматая троица убегает уже не первый раз.

— Это местные псы. Они периодически роют подкоп и убегают. Хозяин предупреждает о том, что они сбежали. Псы, несмотря на страшный внешний вид, добродушные. Как нагуляются, возвращаются домой.

На окраине Кирова бегает стая породистых собак

Собаки ведут себя неагрессивно. Однако, по словам местных жителей, доставляют немало хлопот: топчут грядки, оставляют экскременты в песочницах и пугают детей.

— Конечно, собаки не виноваты. Их завели, а выгуливать лень и страдает всё население деревни. Кто знает, куда обратиться, чтобы привлечь хозяев к ответственности? – написала жительница Суворовых.

Как сообщалось ранее, обратиться по поводу незаконного самовыгула животных можно в управление ветеринарии. Желательно предоставить фото- и видеодоказательства. Телефон «горячей линии» ведомства 8(800)707-60-35. 

Ранее жители Кирова жаловались на лабрадора, который нападал на собак в парке Победы. 

Фото: vk.com/zlo43

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Юлия Зорина