На окраине Кирова бегает стая породистых собак

В деревне Суворовы в черте Кирова бегает стая породистых собак — 2 лабрадора и алабай. Большие псы ходят прямо по дороге, подбегают к проезжающим машинам и просят еду. Об этом сообщается в паблике «Злой кировчанин».

— Пожалуйста, у кого есть возможность, возьмите в дом!!! Скоро морозы, они не могут оставаться на улице!!! – написала девушка.

В комментариях подписчики сообщества рассказали, что собаки принадлежат местному жителю. Лохматая троица убегает уже не первый раз.

— Это местные псы. Они периодически роют подкоп и убегают. Хозяин предупреждает о том, что они сбежали. Псы, несмотря на страшный внешний вид, добродушные. Как нагуляются, возвращаются домой.

Собаки ведут себя неагрессивно. Однако, по словам местных жителей, доставляют немало хлопот: топчут грядки, оставляют экскременты в песочницах и пугают детей.

— Конечно, собаки не виноваты. Их завели, а выгуливать лень и страдает всё население деревни. Кто знает, куда обратиться, чтобы привлечь хозяев к ответственности? – написала жительница Суворовых.

Как сообщалось ранее, обратиться по поводу незаконного самовыгула животных можно в управление ветеринарии. Желательно предоставить фото- и видеодоказательства. Телефон «горячей линии» ведомства 8(800)707-60-35.

Ранее жители Кирова жаловались на лабрадора, который нападал на собак в парке Победы.

Фото: vk.com/zlo43