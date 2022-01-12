На Октябрьском проспекте благоустроят территорию у памятника Кирову

В Кирове благоустроят территорию у памятника Сергею Мироновичу Кирову на Октябрьском проспекте. Об этом сообщили в Ленинском теруправлении.

В ведомстве отметили, что площадка у монумента давно «просит» капремонта. Плитка, которой выложена территория, сколота во многих местах. Требует благоустройства и зеленая зона. Работы по сносу аварийных деревьев начнутся 15 января.

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации по благоустройству. Также будет проведена историко-культурная экспертиза, которая оценит состояние самой скульптуры.

Памятник Кирову на Октябрьском проспекте был установлен в 1966 году. Сам монумент отлит из бронзы, а постамент сделан из гранита. Памятник является объектом культурного наследия.

Ранее была опубликована информация о ремонте памятника Кирову за 770 тысяч рублей.

Фото: captain-kozlov.ru