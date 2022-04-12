На оперштабе при правительстве Кировской области обсудили вопросы занятости населения

Поддержка занятости и стабилизация ситуации на рынке труда – один из важнейших вопросов, которые рассматривают на заседаниях межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области. В том числе сегодня.

Необходимо сохранить рабочие места и помочь предприятиям найти новых работников. Для этого в регионе реализуются федеральные и региональные меры поддержки.

В том числе финансирование дополнительного образования и обучения рабочих, которым грозит увольнение, финансовая поддержка работодателей, которые организуют общественные работы для граждан, а также помощь выпускникам техникумов и колледжей в трудоустройстве.

Кировские предприятия активно поддерживают эти меры. Среди них заводы «Лепсе», «Веста», «Молот-Оружие», фирма «Лель» и другие.

Сейчас на рынке труда наиболее востребованы рабочие специальности. Поэтому важно своевременно рассказывать выпускникам об актуальных вакансиях и уровне зарплаты. Обратился к руководителям предприятий с просьбой оказать нам поддержку в этой работе.