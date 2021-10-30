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На остановках в Кирове появились схемы маршрутов городского транспорта

Юлия Зорина Лучшее, Авто, Новости

На кировских остановках повесили схемы маршрутов городского транспорта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале общественник Константин Ситчихин. К своему посту он приложил фото новых схем.

Повесить схемы маршрутов предложили активисты движения «Красивый Киров». Плакаты транспортной и пешеходной навигации были изготовлены при поддержке спонсоров.

На остановках в Кирове появились схемы маршрутов городского транспорта

2 схемы для пешеходов повесили на Театральной площади и на установке у медуниверситета, а остальные 10 плакатов остались «пылиться в УДПИ».

На остановках в Кирове появились схемы маршрутов городского транспорта

Однако после встречи с начальником отдела транспорта Артемом Драчковым вопрос был решен. Плакаты повесили на 10 остановках.

На остановках в Кирове появились схемы маршрутов городского транспорта

Ранее мы писали, что в нерабочие дни в Кирове изменится расписание маршрутов городского транспорта.

На остановках в Кирове появились схемы маршрутов городского транспорта

Фото: @lifepublic

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Юлия Зорина