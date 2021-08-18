В открытом уроке по рисованию на Театральной площади принял участие Игорь Васильев

Сегодня, 18 августа, в Кирове состоялось одно из самых долгожданных мероприятий арт-проекта «Васнецовский август». На главной площади города собрались любители искусства, чтобы принять участие в открытом уроке по рисованию. Мастер-класс «Рисуй любимый город!» для школьников, студентов и детей с ограниченными возможностями здоровья мы анонсировали ранее.

Поддержал проект и глава региона Игорь Васильев. Он тоже взял в руки кисть.

— Киров уже третий раз становится площадкой для художников из разных уголков страны. Они творят свои произведения, выбирая самые разные городские локации.

— Примечательно, в 2021 году отмечается юбилей Аполлинария Михайловича Васнецова, — отметил губернатор Игорь Васильев.

Учителем на Васнецовском уроке стал художник Василий Куракса. Он живописец из Сергиева Посада. Мастер охотно делился своими советами и подсказывал участникам.

Рисовали любители Спасский собор. Вся работа транслировалась на большом экране, который стоял на сцене.

В четверг, 19 августа, в мраморном здании Вятского художественного музея откроется финальная выставка. На ней будут представлены полотна, которые участники арт-проекта «Васнецовский август» сумели написать за время нахождения в нашем регионе.

Напомним, открылся проект 6 августа. Ранее мы писали, что Игорь Васильев дал старт «Васнецовскому августу».

Фото: kirovpravda.ru и Александр Папырин