На перекрестке Октябрьского пр. и ул.Свердлова будет круговое движение

Объявлен электронный аукцион на разработку проектной документации по капитальному ремонту перекрёстка Октябрьского проспекта и ул.Свердлова в Кирове.

Здесь планируется организовать круговое движение. Работы будут финансироваться из городского бюджета.

Документация должна быть готова по 20 декабря текущего года и пройти государственную экспертизу по 30 апреля 2022-го.

Начальная стоимость контракта — 3,6 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что на Октябрьском проспекте появится ещё один круговой перекрёсток.