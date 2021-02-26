На Первом канале вышел сюжет про семью из Кировской области

Главной темой материала стала новая инициатива, касающаяся семейного бизнеса.

Вчера в вечерней программе «Время» на Первом канале вышел большой сюжет про то, что в России готовятся упростить работу семейного бизнеса. Этому была посвящена встреча президента Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Так, в планах избавить семейный бизнес от лишних бумаг, чтобы такие компании могли успешно развиваться.

Героями сюжета стали жители Кировской области. Компанией по производству пельменей управляют 13 членов одной семьи. Как рассказала основательница компании Ольга Попенова, у них не раз возникали проблемы именно из-за родства сотрудников небольшого предприятия.

Дело в том, что регуляторы смотрят на семейные фирмы как на потенциальный источник коррупции, заваливают лишней отчётностью. Сейчас же идёт работа по упрощению работы семейного бизнеса. Этой теме будет посвящён очередной съезд Торгово-промышленной палаты.

Ранее мы писали, что кировские братья-фермеры попали на федеральный канал.

Фото: 1tv.ru