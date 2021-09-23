На первый матч «Олимпии» будет бесплатный вход

В субботу, 25 сентября, «Олимпия» из Кирово-Чепецка проведёт первый матч в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Её соперником будет «Сокол» из Новочебоксарска. Начало игры на «Олимп-Арене» — в 13:45. Вход бесплатный.

В конференцию «Восток» также вошли «Полёт» (Рыбинск), «ГУОР» (Ярославль), ХК «Липецк» (Липецк), «Рязань-ВДВ» (Рязань), «Кристалл» (Саратов), «Дизелист» (Пенза), «Тверичи» (Тверь), «Металлург» (Череповец) и «Прогресс» (Глазов).

Календарь игр «Олимпии»:

Фото vk.com/mhc_olimpia