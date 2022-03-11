На поддержку экономики в России выделят более триллиона рублей

Правительство РФ выделит на поддержку российской экономики 1,042 триллиона рублей. Благодаря господдержке новые производители получат зеленый свет. Что говорят по этому поводу эксперты, сообщает «Экономика сегодня».

Какие сферы получат поддержку?

Первоочередную поддержку в условиях санкций получат самые уязвимые отрасли. Это прежде всего социальная сфера. В нее будет вложено 496 миллиардов рублей. 275 из них пойдут на стимулирование рынка труда и транспортную отрасль, 99,8 – на поддержку ЖКХ.

По словам кандидата экономических наук Александра Михеева, российская экономика готова к преодолению кризиса.

— На Россию давно не действуют угрозы Запада, введение каких-либо ограничений и запугивание граждан тем, что нельзя будет покушать в McDonald’s. Вспомните 2014 год. Тогда было тоже нелегко, была инфляция, наблюдались отголоски кризиса, но россияне понимали, почему и для чего так происходит. То же самое будет и в этот раз, – говорит эксперт.

Александр Михеев уверен, что правительству удастся найти правильные пути для преодоления временных трудностей.

Как изменится рынок?

С уходом крупных западных компаний на российский рынок придут новые игроки. Введенные санкции обернутся новыми возможностями для отечественных производителей. Российский бизнес сможет расширить свое присутствие в любой нише, а новые – отечественные – компании создадут здоровую конкуренцию.