На поддержку сельского хозяйства в России выделено 150 млрд рублей

Состоялось заседание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам. Его провели первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Кировскую область на мероприятии представил губернатор Игорь Васильев.

Участники заседания обсудили социально-экономического развитие регионов и оперативную реализацию «на местах» решений, принятых на федеральном уровне. Также был поднят вопрос формирования новых предложений по поддержке отраслей экономики и социальной сферы в субъектах РФ. Свои предложения по поддержке системы здравоохранения, строительства и других отраслей высказали главы регионов.

Сергей Собянин напомнил о решении Президента РФ о выделении средств на поддержку сельского хозяйства и пищевой промышленности. Данные отрасли получат более 150 миллиардов рублей.

— Это принципиальное решение, которое обеспечит продовольственную безопасность страны, — подчеркнул Сергей Собянин.

В Кировской области вопросы устойчивого экономического развития держит на контроле межведомственная комиссия под руководством губернатора Игоря Васильева. По словам главы региона, пристальное внимание уделяется обеспечению лекарственными препаратами.