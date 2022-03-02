На поддержку социальных проектов в Кировской области будет направлено 14 млн рублей

В 2022 году на поддержку социально ориентированных проектов НКО в Кировской области планируется направить 14 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на встрече с представителями НКО.

Мероприятие состоялось 2 марта в центре по предоставлению социальных и общественно полезных услуг «Неваляшкин». Глава региона и победители регионального грантового конкурса 2021 года обсудили перспективы развития важных социальных проектов.

О площадке встречи рассказал ее руководитель Иван Глинчиков. По его словам, проект направлен на работу с людьми с ОВЗ и наглядно показывает опыт объединения усилий бизнеса, власти и общественников по данному направлению. В мастерских Центра его посетители обучаются социально-трудовым навыкам и изготавливают изделия из различных материалов.

Благодаря грантовой поддержке развиваются и другие проекты. В прошлом году на эти цели было направлено 14 миллионов рублей из областного бюджета и Фонда президентских грантов. В этом году сумма не будет уменьшена. Фонд президентских грантов уже подтвердил предоставление 7 миллионов рублей. Еще столько же заложено в областном бюджете.

Отметим, что в прошлом году для удобства грантополучателей прием документов был переведен на онлайн-площадку. В этом году к оценке проектов будут привлечены независимые эксперты.

Губернатор подчеркнул, что все представленные социальные инициативы одинаково полезны для общества.

— Я всегда с радостью встречаюсь с вами, с самыми активными, позитивными, творческими людьми, имеющими свою гражданскую позицию. В 2021 году мы возродили грантовый конкурс для НКО, поддерживая лучшие и актуальные проекты, они получили софинансирование и из Фонда президентских грантов, — сказал Игорь Васильев.

По итогам мероприятия между правительством Кировской области и обществом «Знание» было подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под ним поставили губернатор Игорь Васильев и председатель правления КОО ПОО «Знание» Наталья Шедько. Со 2 марта «Знание» получит статус ресурсного центра для НКО нашего региона.