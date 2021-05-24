На подъезде к Кирову произошло массовое ДТП: пять человек пострадали

Всё случилось в Кирово-Чепецком районе рядом с Нововятском.

В воскресенье, 23 мая, кировские автомобилисты, которые проезжали по Южному обходу Кирова около 16 часов, стали свидетелями страшного происшествия. Там столкнулись три автомобиля.

Как уточнили в ГИБДД УМВД России по Кировской области, участниками стали две иномарки и отечественная легковушка. Это Mercedes, Mazda, ВАЗ-2107. У машин серьёзные механические повреждения. Транспортные средства оказались разбросанными по дороге. По словам очевидцев, трагедия случилась из-за того, что один из участников превысил скорость.

В результате ДТП пострадало сразу пять человек. Двое из них — это дети. На месте несколько часов работали представители ГИБДД, полиции. Обстоятельств случившегося выясняются. Назначена проверка.

Фото: vk.com/gibdd43