На подготовку к юбилею Кирова потратят 3,8 триллиона рублей

На подготовку к 650-летию Кирова планируется потратить 3,8 триллиона рублей. Такие цифры указаны в Концепции мероприятий по подготовке и проведению празднования 650-летия основания города в 2024 году.

3,58 триллиона из этой суммы поступит из федерального бюджета преимущественно в виде финансирования нацпроектов. 229 миллионов будут выделены из региональной казны, 40 – из муниципальной и 242 – из внебюджетных источников.

2 сентября документ будет представлен на обсуждение общественности. Мнения и предложения будут приниматься до 17 сентября.

Концепция предполагает 9 направлений работы. Среди них:

реализация культмассовых мероприятий (63,3 миллиона рублей) – в частности, проведение международного фестиваля циркового искусства в 2024 году.

реставрация объектов культурного наследия (457 миллионов рублей) – в частности, реставрация театра на Спасской, библиотеки Герцена и детской филармонии.

ремонт дорог (15629 миллионов рублей). В этот пункт входят такие масштабные проекты, как строительство тоннеля под путями в Нововятске, дороги к легкоатлетическому манежу в Вересниках и Западного обхода Кирова от деревни Гнусино до трассы Киров – Советск – Яранск.

благоустройство общественных территорий (2867 миллионов рублей). Сюда входят создание пешеходного каркаса вдоль оврага «Засора», благоустройство парков имени Кирова и Гагарина, приведение в порядок Театральной площади, благоустройство Ежовского озера и ремонт ряда пешеходных зон.

коммунальное хозяйство (3815714 миллионов рублей). В рамках данного пункта будет проведена рекультивация свалки в поселке Костино.

образование (17019 миллионов рублей). На эти деньги будет построено 27 школ, а также пристроев к школам и детсадов.

физкультура и спорт (1568 миллионов рублей). В рамках этого пункта планируется построить скалолазно-ледовый комплекс на улице Подгорной, ФОК на улице Павла Корчагина, универсальный спорткомплекс с искусственным льдом и другие объекты.

туризм (4,5 миллиона рублей) – в частности, создание видеороликов о туристическом потенциале Кировской области и разработка туристических продуктов.

молодежная политика – по данному направлению будет реализовано 4 мероприятия, среди которых международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Он состоится в 2024 году.

Фото: progorod43.ru