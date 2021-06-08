На полигоне ТБО в Лубягино остановлено распространение огня

Возгорание было зафиксировано 7 июня около 18 часов.

На место событий выехал министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев и заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды Тимур Абашев.

— Распространение огня остановлено. Шесть пожарных расчетов и техника АО «Куприт» ведут проливку полигона. Также ведется отсыпка грунтом тела полигона, — сообщается в официальной группе «ВКонтакте» правительства Кировской области.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют концентрацию вредных веществ в воздухе в ближайших населенных пунктах (Лубягино, Татары, Исуповская).

Мы следим за развитием ситуации. Подробности последуют.