На последней неделе января в Кирове похолодает до -20 градусов

Последняя неделя января в Кирове будет чуть теплее нормы и со снегопадами. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология» «ВКонтакте».

По информации метеорологов-любителей, в Кировской области ожидается продолжительный период устойчивой погоды. Температура воздуха на севере области будет выше нормы на 4 градуса, на юге – на 2.

В целом днем кировчан ждет умеренный мороз от -7 до -13 градусов и чуть меньше – ночью. По-настоящему морозной обещает быть лишь одна ночь – на 28 января. В это время ожидается похолодание до -20 градусов и ниже.

В среду и четверг в регионе пройдут небольшие снегопады при почти полном безветрии. В выходные в Киров придет потепление до -5 градусов и облачность.

Ранее мы писали, что кировчан ждут тепло и снегопады.