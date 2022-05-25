На праймериз проголосовали почти 9 тысяч кировчан

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 29 мая включительно

На 17.00 25 мая свой выбор сделали 8914 кировчан.

Голосование проходит на сайте pg.er.ru. По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу.

В качестве избирателей на сайте предварительного голосования зарегистрированы более 14 тысяч человек. Регистрация избирателей открыта до 27 мая включительно. 28 и 29 мая зарегистрироваться будет невозможно.

Напомним, в предварительном голосовании в качестве кандидатов принимают участие 182 человека, среди них – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Отметим, что при возникновении проблем, связанных с предварительным голосованием, следует обратиться в Кировское региональное отделение «Единой России» по телефону: 8 (8332) 700-000.