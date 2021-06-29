На предприятии «АВВА РУС» модернизируют производство для снижения стоимости фармпрепаратов

Губернатор области Игорь Васильев с рабочим визитом посетил фармацевтическое предприятие «АВВА РУС».

Здесь выпускают лекарства собственной разработки по направлениям аллергология, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, кардиология, неврология, педиатрия. Продукция предприятия представлена во всех регионах России и во многих зарубежных странах.

«АВВА РУС» является одним из основных участников областного промышленного кластера биотехнологий, который был создан по инициативе Игоря Васильева. В рамках его деятельности компания планирует реализовать инвестиционный проект, направленный на разработку и внедрение в производство перспективных препаратов. Задача — исключить импорт сырья и снизить стоимость лекарств для потребителей.

Как рассказала Ольга Гордиенко, директор кировского филиала компании, в производственном комплексе существенно расширены производственные мощности для увеличения производственных линий.

«В одном из новых цехов будут разливать жидкие лекарственные формы. Кроме того, мы показали губернатору линию упаковки. «АВВА РУС» одной из первых в стране успешно вступила в систему маркировки», — говорит Гордиенко.

К слову, сегодня у Ольги Сергеевны был день рождения. В ходе визита Игорь Васильев поздравил её и подарил букет цветов.