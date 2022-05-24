На предварительном голосовании свой выбор сделали почти 6500 кировчан

В настоящее время на сайте предварительного голосования зарегистрировано более 12,6 тысяч избирателей.

Напомним, регистрация продолжается по 27 мая включительно. Голосование проходит по 29 мая включительно. По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу. На 17:00 24 мая на праймериз проголосовал 6481 кировчанин.

Узнать подробнее о кандидатах по каждому округу можно также на сайте предварительного голосования. Отметим, что в нем принимают участие 182 человека. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди участников – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Добавим, что при возникновении проблем, связанных с предварительным голосованием, следует позвонить в Кировское региональное отделение «Единой России» по телефону 8 (8332) 700-000.