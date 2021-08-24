На Президиуме Госсовета Игорь Васильев расскажет о школе полного дня

25 августа состоится заседание Президиума Госсовета РФ. Оно будет посвящено обсуждению задач субъектов РФ в сфере общего образования.

В заседании примет участие губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев. На своей странице в соцсетях глава региона анонсировал вопросы, которые будут обсуждаться на мероприятии.

По словам губернатора, комиссия будет «продвигать» модель школы полного дня, реализованную в Кировской области.

Игорь Василев подчеркнул, что данная модель позволяет обеспечить занятость ребенка на весь день и снять нагрузку с родителей, а также заниматься воспитанием с помощью дополнительного образования и внеурочной деятельности.

— Мы видим, что у родителей появляется потребность в таких школах, работающих в одну смену, способных обеспечить полноценную занятость ребенку до конца рабочего дня, — сказал губернатор.

Также на заседании будет подниматься вопрос капитального ремонта школ, предполагающего не только ремонт зданий, но и модернизацию всего образовательного пространства. Еще один вопрос, запланированный к обсуждению, — как сохранить здоровье школьников.