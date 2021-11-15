На проблемном перекрестке на Филейке 4 дня не работает светофор

Жители Кирова жалуются на неработающий светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского. Несколько постов об этом появились в сообществе «Злой кировчанин».

Как отмечают водители, светофор не работает уже 4 дня – с 11 ноября. Это приводит к аварийным ситуациям.

— На перекрестке Октябрьского проспекта и Дзержинского уже 4 дня не работает светофор, насчитала 3 аварии, ответственные организации чего ждём? Смертельных случаев? – написала жительница Кирова, пожелавшая остаться анонимной.

В комментариях подписчики сообщества посоветовали водителям массово обращаться в ГИБДД. Стоит отметить, что данный перекресток и так является проблемным.

Не все водители знают, как правильно его проезжать и где останавливаться на красный сигнал светофора. Несколько лет назад сюжет о тонкостях ПДД на данном перекрестке выходил в программе «Без происшествий».

Ранее в Кирове изменились правила проезда трех аварийных перекрестков.

Фото: vk.com/zlo43