На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 1,5 миллиона вопросов

30 июня в 12 часов начнется прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Ведущими мероприятия будут Наиля Аскер-заде (телеканал «Россия») и Екатерина Березовская (Первый канал).

Количество вопросов, поступивших в преддверии беседы с президентом, превысило 1,5 миллиона, сообщает РИА Новости.

Более 675 тысяч вопросов было принято по телефону, почти 339 тысяч – через смс-сообщения, более 131 тысячи через сайт, 106 тысяч – через мобильное приложение и почти 342 тысячи – через социальные сети.

На прямую линию — 2021 в сетке телевещания заложено 3 часа. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что ответить на все вопросы не удастся.

Ожидается, что основной темой прямой линии станет ситуация с коронавирусом. Также россиян интересуют вопросы вакцинации, расселения аварийного жилья и социальная тематика.