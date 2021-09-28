На развитие кировской культуры выделили 18 млн из Президентского фонда

Кировская область получила 18 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Эти деньги в виде грантов будут распределены между 19 проектами.

Фонд культурных инициатив был создан в мае 2021 года. Его бюджет на проекты в области культуры и искусства составил 3,5 миллиарда рублей. За лето в фонд поступило 12460 заявок из 83 регионов РФ.

По итогам их рассмотрения поддержку получили 19 кировских организаций: 9 некоммерческих и 10 муниципальных учреждений. 10 проектов оказались из Кирова, 2 – из Слободского и Белой Холуницы, а также по одному – из Вятскополянского, Кильмезского, Пижанского, Подосиновского и Шабалинского районов. 7 проектов имеют образовательный характер, 5 представляют собой конкурсы и фестивали, 3 – креативные и еще 2 имеют академическую направленность.

Так, 1,8 миллиона рублей получил Подосиновский районный Дом культуры c проектом ХХХI Межрегиональный фестиваль «Славяне Поюжья».498,5 тысячи рублей выиграла Вятская детская школа искусств Кирова с проектом «Звучи, вятская домра!». Почти полмиллиона рублей выделено Лиге предпринимателей Кировской области «Деловая Вятка» на реализацию проекта «Слет молодых лидеров креативных индустрий Кировской области».

Как подчеркнул губернатор Игорь Васильев, культуру необходимо поддерживать, и вложения в нее всегда оправдывают себя. Глава региона добавил, что в удаленных от центра населенных пунктах дома культуры являются настоящими центрами притяжения и нужны жителям разных возрастов.

— Именно поэтому последние годы государство постоянно увеличивает финансирование сферы культуры, — сказал Игорь Васильев.

Отметим, что за последние 5 лет Кировская область существенно расширила свое участие в федеральных «культурных» программах. Благодаря этому в культурной сфере региона произошли заметные изменения. Так, было построено 4 дома культуры, капитально отремонтировано почти 70 ДК, открыто 15 кинозалов с современной аппаратурой, а также модельных библиотек.