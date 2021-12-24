На реализацию нацпроекта «Культура» в Кировской области было направлено почти 160 млн рублей

В Кировской области подвели итоги 2021 года в сфере культуры. О сделанном и о планах на будущий год рассказала министр культуры Татьяна Мазур на встрече с журналистами в театре на Спасской.

С акцентом на районы

— Если в 2020 году мы показали, что пандемия нам не страшна, то в 2021-м сделали настоящий рывок, — отметила глава минкультуры. – Кировская область сохранила высокие показатели по ряду направлений и сделала большой шаг вперед.

Большая часть позитивных изменений произошла в рамках нацпроекта «Культура». В 2021 году на его реализацию было направлено почти 160 миллионов рублей – рекордная цифра за последние 5 лет. На эти средства открывались модельные библиотеки и кинозалы, ремонтировались детские школы искусств и дома культуры, обновлялись музыкальные инструменты… Акцент был сделан на создание новой культурной среды в районах области.

Проект года – модельные библиотеки

Проектом года Татьяна Мазур назвала создание модельных библиотек. В 2021 году эти современные культурные пространства появились в восьми населенных пунктах региона в Малмыжском, Верхнекамском, Слободском, Котельничском, Мурашинском и Подосиновском районах. На их создание было направлено 55 миллионов рублей, причем 15 из них поступили дополнительно благодаря быстрому освоению основного транша.

— Когда в районе есть люди неравнодушные, нацпроект «Культура» может принести на территорию заметное улучшение. Пример – Верхнекамский район, настойчивость главы которого помогла воспользоваться всеми благами национального проекта. На сегодня это единственное в России муниципальное образование, которое имеет три модельные библиотеки, и все они были открыты в один год. Это уникальный случай, — говорит Татьяна Мазур.

В 2022 году в регионе откроются еще 5 модельных библиотек. Средства на это уже заложены в бюджете нацпроекта.

Второе место в ПФО по ремонту музыкальных школ

Особое место в «культурном» нацпроекте занимают детские музыкальные школы. В этом году регион впервые получил возможность направить средства не только на закупку инструментов, но и на капремонт зданий.

— Были отремонтированы три детских музыкальных школы – в Яранске, Слободском и Малмыже. По этому показателю Кировская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Вперед нас – только Марий Эл, они смогли обновить четыре учреждения, — говорит глава минкультуры. — Наиболее крупный ремонт проведен в Яранской ДМШ, которая является лидером среди муниципальных школ на протяжении многих лет… Приведу один пример, чтобы вы могли представить, как все было печально на первом этапе. В Слободском дети и педагоги занимались в теплой одежде, не могли надеть туфли, потому что в помещении было очень холодно. Нам было больно это слышать – и тем трогательнее прозвучали на торжественном концерте слова директора: «Я впервые за много лет стою на сцене в платье и в туфельках и очень комфортно себя чувствую».

Музеи получат 20 миллионов

«Точкой роста» стали и виртуальные концертные залы. В этом году их было открыто три – в Кирсе, Белой Холунице и Зуевке (и это опять же второе место по ПФО). Благодаря прямым трансляциям из Вятской филармонии жители районов могут приобщиться к лучшим образцам музыкального искусства в режиме LIVE. В 2022 году такой зал появится в одной из городских библиотек.

— Поначалу этот проект вызывал у нас сомнения, — говорит Татьяна Мазур. — Все-таки живая музыка – это одно, а концерт на расстоянии – совсем другое. Но когда в музыкальной школе в районе дети слушают концерт Гергиева, который идет в филармонии, понимаешь, что причастность к искусству однозначно присутствует.

Еще одна хорошая новость этого года – создание модельного стандарта библиотек подвигло федералов посмотреть и в сторону муниципальных музеев. В 2023-2024 годах Кировская область получит около 20 миллионов рублей на их материально-техническое оснащение.

— Скорее всего деньги будут направлены на обновление систем хранения фондов и закупку современного интерактивного оборудования, – говорит Татьяна Мазур. — Также мы надеемся – и для нас это очень важно – что в ближайшее время получим возможность реконструировать здания музеев.

Немаловажный момент – в рамках нацпроекта «Культура» регион имеет возможность проводить повышение квалификации специалистов на крупнейших федеральных образовательных площадках. В 2021 году на базе Центра непрерывного образования прошли обучение 416 работников сферы культуры, в большинстве своем из муниципалитетов. До 2025 года на учебу планируется направить еще более 2 тысяч специалистов.

Продолжается ремонт сельских домов культуры

Важным направлением работы стал федеральный проект «Местный дом культуры». По словам Татьяны Мазур, он очень востребован в районах, поскольку позволяет серьезно улучшить оснащение далеких от центра учреждений. В текущем году в рамках данного проекта было реализовано 36 инициатив в 20 муниципалитетах на общую сумму 36 миллионов рублей.

— Что примечательно, в этом году количество заявок на закупку оборудования впервые превысило число заявок на ремонт: 22 против 14. Это говорит о том, что мы хорошо продвинулись по ремонтам, — говорит министр.

Однако добавляет: были и сложности. Непредвиденным препятствием для выполнения проектов, связанных с ремонтами и реконструкциями стал скачок цен на стройматериалы.

— Мы очень боялись 2020 года, когда все планы спутала пандемия. Но в этом году столкнулись с еще более серьезными проблемами из-за роста цен. Подрядчики стремились уйти с объектов, лишь героическими усилиями нам удалось сохранить их. По этой причине реализация многих проектов на трехлетний период под вопросом. Но мы надеемся, что решения в этом направлении будут приняты, а сметы пересчитаны.

…А в Кирове готовятся к юбилею

Стоит заглянуть и в областной центр, который в 2024 году празднует свое 650-летие. К круглой дате в Кирове будут отреставрированы несколько учреждений культуры и зданий-памятников. Ремонт будет сделан на федеральные и областные средства. В список вошли филармония, клуб ветеранов на улице Ленина, музеи Салтыкова-Щедрина, Грина и Циолковского (старое здание) колледж имени Казенина, Приказная изба, Репинский особняк, а также театр на Спасской.

— Мы планируем восстановить исторический вид театра, — сообщил директор учреждения Владимир Грибанов. — Будет проведен полный ремонт фасада, замена окон, входной группы, восстановлен навес над парадным крыльцом, отремонтированы нижнее и верхнее фойе, буфет, зрительный зал и коммуникации – все для комфорта зрителей.

Тюзовские «Мальчики» получили премию правительства РФ

Существенно продвинуться по творческой части помог проект «Театр детям». В этом году в его рамках на развитие кировских театров было направлено 29 миллионов рублей.

— Проект просто сказочный! Он стартовал в 2017-м, и уже в конце года мы получили первые деньги – 2 миллиона рублей, — вспоминает Владимир Грибанов. – В последующие годы суммы росли, а в 2021-м мы получили два транша на 16 миллионов. На эти деньги мы обновили звуковую и световую аппаратуру, приобрели новое оборудование в цеха, а также поставили 4 спектакля, «не залезая» в средства областного бюджета.

Пока писался материал, стало известно, что один из этих спектаклей – «Мальчики» (по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы») — удостоился премии правительства РФ за лучшую постановку по произведениям русской классики. Это уже вторая победа ТЮЗа – в 2019-м награду получил спектакль «Дуэль», и третья премия, которая «ушла» в кировские театры – в 2020-м лауреатом правительственной премии стал театр кукол.

Пушкинская карта: первые итоги

Побывать в театре на Спасской кировчане смогут в рамках еще одного проекта – «Пушкинская карта». Ему нет еще и полугода, но уже можно говорить о первых итогах – и несомненной востребованности проекта. Сегодня к «Пушкинской карте» подключились 15 учреждений культуры, а вятская молодежь может бесплатно посетить 239 мероприятий в театрах, музеях и Вятской филармонии. За 4 месяца действия проекта было продано более 11 тысяч билетов.

— Это очень демократичная и доступная история, принять участие в проекте могут прийти и частные организации. Они молодцы, быстро это оценили и вышли к нам на площадку, — говорит министр культуры.