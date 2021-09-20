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На реке Кильмезь поймали сразу трёх огромных щук

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Жителям Кировской области вновь повезло на рыбалке. На реке Кильмезь компания мужчин смогла выловить сразу несколько щук, отличающихся большим весом и размером. К слову, река Кильмезь — это второй по длине и величине своего бассейна приток Вятки.

— Выходные прошли отлично! — под таким заголовком появился пост в паблике «Вятская рыбалка в Кирове и области».

На фотографии три огромные щуки. Каждая по метру. Но вес у рыб оказался разный. Пять, семь и девять килограммов. Мужчины оказались довольны уловом. Это видно по фотографиям.

На реке Кильмезь поймали сразу трёх огромных щук

На реке Кильмезь поймали сразу трёх огромных щук

Как рассказали рыбаки, им удалось поймать крупных щук на блесну.

Напомним, в этом году рыбаки нашего региона остаются довольны уловом. Так, недавно в Кировской области поймали сома-гиганта.

Фото: vk.com/fishes43

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Екатерина Сонина