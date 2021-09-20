На реке Кильмезь поймали сразу трёх огромных щук

Жителям Кировской области вновь повезло на рыбалке. На реке Кильмезь компания мужчин смогла выловить сразу несколько щук, отличающихся большим весом и размером. К слову, река Кильмезь — это второй по длине и величине своего бассейна приток Вятки.

— Выходные прошли отлично! — под таким заголовком появился пост в паблике «Вятская рыбалка в Кирове и области».

На фотографии три огромные щуки. Каждая по метру. Но вес у рыб оказался разный. Пять, семь и девять килограммов. Мужчины оказались довольны уловом. Это видно по фотографиям.

Как рассказали рыбаки, им удалось поймать крупных щук на блесну.

Напомним, в этом году рыбаки нашего региона остаются довольны уловом. Так, недавно в Кировской области поймали сома-гиганта.

Фото: vk.com/fishes43