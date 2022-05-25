На рекультивацию свалки в Слободском могут выделить дополнительные деньги

В мае в Слободском возобновились работы по рекультивации свалки в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

В рамках нацпроекта в регионе запланирована рекультивация 6 свалок: в Кирове, Слободском, Омутнинске, Малмыже, Лузе и Вахрушах. Первая свалка, в Вахрушах, была ликвидирована в 2020 году.

В 2021 году началась рекультивация свалки в Слободском. Она стартовала на год раньше срока благодаря получению дополнительной субсидии. На зиму работы были остановлены, а в мае-2022 возобновлены.

Земляные работы планируется завершить к началу июня. После этого на объект завезут щебень и уложат газодренажный слой.

В минприроды отмечают, что из-за санкций стоимость работ выросла. Поэтому смета будет откорректирована и проведена через повторную экспертизу достоверности определения стоимости. После этого может быть выделена дополнительная сумма.

Также Алла Албегова сообщила, что разработана проектная документация по рекультивации свалок в Лузе и в Малмыже. Документация по Малмыжу уже проходит экспертизу. После этого будет направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета.

— Готовы обеспечить заключение контракта в текущем году со сроком завершения работ в 2023 году, — говорит министр.

Проект рекультивации свалки в Лузе также находится на государственной экологической экспертизе. Завершена разработка проектов по ликвидации свалок в Кирове (поселок Костино) и в Омутнинске. Обе заявки прошли отбор в Минприроды России. Решение о выделении субсидии будет приниматься при участии правительства РФ.