На ремонт дорог в Кировской области добавят 680 миллионов

Правительство РФ дополнительно выделило 100 миллиардов рублей на ремонт дорог. Эти средства будут разделены между 69 регионами, преуспевшими в реализации проекта БКАД в прошлом году.

В их число вошла и Кировская область. Благодаря опережающим темпам работы наш регион дополнительно получит 680 миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт дорог в Кировской городской агломерации, а также в региональной сети. В общей сложности на ремонт дорог по проекту БКАД в этом году будет потрачено почти 3,5 миллиарда рублей.

В настоящее время проводятся торги по выбору подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог. Работы начнутся, как только сойдет снег. Ремонт позволит повысить безопасность движения и увеличить пропускную способность трасс, а также укрепить связи между населенными пунктами.

— Это позволит эффективнее развивать социально-экономические отношения, — сказал председатель правительства Александр Чурин.

К концу сезона-2021 долю региональных и межмуниципальных автодорог, соответствующих всем нормативам, планируется увеличить до 37,2 процента. В Кировской городской агломерации эта цифра составит порядка 72 процентов, добавил председатель правительства.

Ранее мы писали, что на ремонт дорог федерального значения в Кировской области потратят 537 миллионов рублей.