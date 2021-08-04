На ремонт соцобъектов в северных районах Кировской области потратят 50 миллионов рублей

В Кировской области реализуется программа «Дорога жизни». В рамках проекта на модернизацию социальной инфраструктуры Лузского, Подосиновского и Опаринского районной будет выделено порядка 50 миллионов рублей.

О программе рассказал генеральный директор ООО «Хольц Хаус» Николай Юферев во время рабочего визита губернатора Игоря Васильева в Лузский район.

— Мы достаточно давно работаем на Лузской земле. И с начала строительства завода наша команда получила серьезный вызов – построить современное европейское производство в регионе с непростой логистикой в суровых северных условиях. Мы приняли этот вызов.

На сегодняшний день в производство «Хольц Хаус» в Кировской области вложено более миллиарда рублей и создано более 350 новых рабочих мест. Завод можно без преувеличения назвать ведущим производством домов из клееного бруса в России.

Технологии работы отвечают всем современным требованиям. Сегодня на заводе работают линии по переработке сухих и «сырых» отходов деревообработки. Последняя позволила сделать производство полностью безотходным, более того – завод может принимать сырье со стороны, помогая утилизировать отходы. Из них производятся пеллеты – топливные гранулы, которые пользуются спросом в запанных странах как альтернатива газу.

В планах руководства завода – развитие социальной инфраструктуры вокруг предприятия.

— Следующим шагом мы видим не строительство новых производственных мощностей, а модернизацию социальной инфраструктуры вокруг нашего производства. Проработав здесь больше 4 лет, мы знаем все проблемные точки, которые есть в северных районах области. Поэтому мы приняли решение запустить социальную программу «Дорога жизни».

Название отсылает к знаменитому Ладожскому озеру, по которому в годы войны доставляли продукты и лекарства в блокадный Ленинград, а потом вывозили жителей. Почему программа названа именно так?

— …потому что главная проблема этих районов – тяжелая транспортная доступность, логистика. И мы полностью поддерживаем идею правительства Кировской области построить прямую дорогу, которая свяжет Киров и Лузу.

Сегодня, чтобы добраться сюда, нужно проезжать либо через Республику Коми. А в период половодья и осенью, когда идет шуга, делать круг более 600 км, заезжая через Архангельскую область.

Строительство дороги даст новый импульс развития территориям, уверен Николай Юферев. Но дорога не может идти «в никуда». И для того, чтобы обосновать выделение средств на ее строительство, необходима экономическая и социальная активность в районе.

— На наш взгляд, экономическая активность уже есть. И нам хотелось бы поддержать этот вектор именно социальными проектами. В этом году мы выделили на модернизацию объектов социнфраструктуры достаточно амбициозную сумму – более 50 миллионов рублей.

Многое уже сделано. Так, при участии компании «Хольц Хаус» отремонтированы 4 класса школы в Лальске. Впоследствии здесь разместятся классы «Точка роста» — современные кабинеты физики и химии. В настоящее время в Лузе идет капремонт ДК «Юность» и строится современный спорткомплекс из клееного бруса. Построены 2 ФАПа в Опарино, сделан ремонт в отделении хирургии ЦРБ и реконструирован стадион. Компания также помогает с переселением из ветхого и аварийного жилья и активно участвует в ППМИ.