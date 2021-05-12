На Северной набережной нашли тело 1,5-годовалого ребенка

Трагедия, обстоятельства которой выясняются, произошла в многоэтажном доме на Северной набережной.

11 мая у дома обнаружили тело 1,5-годовалого малыша. Известно, что мать ребенка состояла на учете в органах опеки. Об этом сообщает областная прокуратура.

По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Также им предстоит дать оценку действиям матери погибшего малыша.

По информации следственного комитета, малыша выбросил с балкона 5-го этажа 42-летний мужчина — знакомый матери мальчика. Он остался с ребенком наедине, будучи в подпитии.

Мать в это время ушла за алкоголем вместе со своей подругой, а малыш спал. Когда ребенок проснулся, мужчина решил успокоить его и выбросил в окно.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Фото: yandex.ru/maps