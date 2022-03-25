В Верхошижемском районе в ДТП погиб водитель «Мазды»

25 марта на Советском тракте произошла авария, в которой пострадал как минимум один человек.

Фото с места происшествия появились в группе «Злой кировчанин». На снимке видна поврежденная «Мазда» и тело человека на обочине.

Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в Верхошижемском районе в 2 часа ночи. 26-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и врезался в фуру «Ивеко». За рулем большегруза был 35-летний мужчина.

В результате столкновения водитель «Мазды» скончался на месте. У легковушки полностью разбита передняя часть с водительской стороны. Фура не ушла в кювет только благодаря отбойнику.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: vk.com/zlo43, ГИБДД