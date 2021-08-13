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На стадионе «Динамо» можно будет вакцинироваться от коронавируса

Вадим Шабалин Новости, Общество

В субботу, 14 августа, в Кирове на стадионе «Динамо» пройдут мероприятия, посвящённые Дню физкультурника.

  • 11.00 — торжественное открытие;
  • 11.00-14.00 — сдача норм ГТО (контактный телефон 645-545);
  • 11.00-14.00 — показательные выступления мотоклуба;
  • 11.15 — товарищеская встреча по мини-футболу на призы Председателя КРО «Динамо»;
  • 11.15 — турнир по пляжному самбо на призы Председателя КРО «Динамо»;
  • 15.45 — финал Кубка области по футболу.

Кроме того, с 10 до 14 часов все желающие смогут пройти вакцинацию от коронавируса.

 

 

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Вадим Шабалин