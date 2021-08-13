На стадионе «Динамо» можно будет вакцинироваться от коронавируса

В субботу, 14 августа, в Кирове на стадионе «Динамо» пройдут мероприятия, посвящённые Дню физкультурника.

11.00 — торжественное открытие;

11.00-14.00 — сдача норм ГТО (контактный телефон 645-545);

11.00-14.00 — показательные выступления мотоклуба;

11.15 — товарищеская встреча по мини-футболу на призы Председателя КРО «Динамо»;

11.15 — турнир по пляжному самбо на призы Председателя КРО «Динамо»;

15.45 — финал Кубка области по футболу.

Кроме того, с 10 до 14 часов все желающие смогут пройти вакцинацию от коронавируса.