На стадионе «Родина» начали заливать лёд

Стадион «Родина» в Кирове готовят к домашним матчам.

На кировском стадионе начали заливку льда. И не слишком рано: первое противостояние в XXX Чемпионате России для «Родины» пройдёт в Кирове уже 7 ноября. Соперник — архангельский «Водник». Также соперниками вятской дружины в следующем месяце станут «Мурман», хабаровский «Ска-Нефтяник», «Байкал-Энергия» (г. Иркутск), первоуральский «Уральский трубник», «Енисей», московское «Динамо» и «Ак Барс-Динамо» (г. Казань).

В рамках XXX Чемпионата России среди клубов Суперлиги «Родина» сыграет шесть матчей дома и два в гостях.

А еще стало сегодня известно, что воспитанник кировской «Родины», заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Сергей Шабуров впервые за карьеру выиграл Суперкубок России: московское «Динамо» одержало победу над красноярским «Енисеем» со счётом 4:2. Один из мячей в ворота соперника забил наш земляк.