На суде по делу Быкова допросили Вячеслава Симакова

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Кирова и экс-председателя Заксобрания Владимира Быкова.

Он обвиняется по нескольким статьям, среди которых мошенничество, получение взятки, растрата.

Сегодня для допроса в качестве свидетеля был вызван начальник теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков. В годы работы Быкова в администрации он руководил управлением благоустройства и транспорта.

Гособвинителя, в частности, интересовало, вмешивался ли градоначальник в работу «Центральной диспетчерской службы» и в формирование бюджета отдела транспорта. Как сообщает «Newsler», Симаков ответил отрицательно.

Кроме того, свидетель рассказал о распределении средств, поступавших из федерального бюджета. По его словам, Быков не давал никаких распоряжений относительно их расходования.

Ранее мы сообщали, что в суд для допроса планируют вызвать Леонида Яфаркина. Предприниматель отбывает срок по резонансному «делу по Парку Победы».