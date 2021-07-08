На суде по делу Владимира Быкова допросили Ирину Рубцову

В Первомайском районном суде Кирова продолжается процесс над бывшим главой города Владимиром Быковым.

Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. Среди них мошенничество, получение взятки, присвоение.

Сегодня в качестве свидетеля была допрошена Ирина Рубцова, экс-начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города.

Суд интересовало, какое отношение имел подсудимый к изменению зонирования участка в парке Победы. По словам Рубцовой, арендатор — ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» с самого начала знал, что здесь нельзя строить жилые дома. Однако впоследствии директор компании пыталась пролоббировать возведение жилья.

Как рассказала Рубцова, на одном из заседаний в администрации Быков поинтересовался, почему строительство всё ещё запрещено, подчеркнув, что завод изначально его планировал. Рубцова ответила ему, что это может вызвать негативную реакцию местных жителей.

Впоследствии, однако, зонирование территории было изменено — участок перевели в общественно-деловую зону. Она разрешает жилую застройку.