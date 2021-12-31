На Театральную площадь сегодня смогут попасть не все

Так, запрещен проход будет пьяным гражданам, а еще тем у кого с собой алкоголь или пиротехника

Как сообщили в Кировской полиции сегодня ночью в 61 населенном пункте будут нести службу более 500 стражей правопорядка в компании с народными дружинниками. Они будут следить за порядком в общественных местах. Перед этим проверят улицы и площади городов и поселков на наличие опасных предметов.

Также сообщается, что на главную площадь Кирова можно будет попасть через 6 входов: по три с улицы Карла Либкнехта и с улицы Карла Маркса. На них будут дежурить полицейские. Они будут досматривать гуляющих и проверять их вещи. Те, кто решит отметить праздник с алкоголем на площадь не пройдут. Запрещен проход будет и тем, кто придет с пиротехникой.