На телеканале «Россия 24» вышел второй фильм о Кировской области

Повтор ленты можно будет посмотреть сегодня вечером.

Накануне в эфире федерального телеканале прошла премьера фильма-презентации «Кировская область: определение места». Его в начале декабря прошлого года снимал журналист Алексей Михалев в рамках цикла программ «Деловое путешествие».

Новая работа Михалева о социально-экономическом развитии региона, его ресурсах и возможностях, о реализации национальных проектов, уникальных производствах на территории Кировской области, о предприятиях с большой историей и молодых, недавно созданных.

Так, фильм знакомит зрителей с заводом «Сельмаш», прошедшим Великую Отечественную войну и сегодня представляющим собой крупное современное предприятие. Можно увидеть и относительное молодое предприятие наращивающее мощь — Фудзавод агрохолдинга Дороничи.

Особое внимание уделено реализации на вятский земле национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». Автор со съемочной группой побывал Кировской областной клинической больнице, куда в последние годы было приобретено современное оборудование, а также о Кировском лицее естественных наук, где осенью прошлого года открылся первый в регионе школьный кванториум. Кстати, именно нашему региону принадлежит инициатива создания подобных мини-технопарков в школах.

Речь в фильме идёт и о проектах, направленных на профессиональное самоопределение молодёжи, на создание условий для роста и всестороннего развития. Есть и проекты, нацеленные на поддержку людей старшего возраста, о них также говорится в программе.

Героями фильма стали и руководители предприятий и организаций, и рядовые сотрудники. Всех их объединяет любовь к вятскому краю и желание внести свой вклад в его процветание.

Добавим, что фильм «Кировская область: определение места» транслируется на телеканале «Россия 24» с повторами: сегодня, 23 января, его можно будет посмотреть в 19:32 или по ссылке.