На территории бывшего КВАТУ демонтируют еще 13 зданий

В Кирове на территории бывшего КВАТУ будет демонтировано ещё 13 зданий.

На днях состоялся аукцион, где определилась организация, которая займётся сносом.

В оперативном управлении «Управления капитального строительства» находились 24 здания на территории бывшего военного

городка. В начале года был выбран подрядчик для сноса девяти объектов, находящихся в наиболее аварийном состоянии. Он выполнил работы в срок.

Еще на 15 объектах прошли инженерные обследования. В результате 13 из них были признаны аварийными, для сноса подготовили проектную документацию.

Подрядчик приступит к работе в августе. В областном министерстве строительства подчёркивают, что сноса зеленых насаждений не будет — уберут лишь дикоросы.

До 1 ноября будут демонтированы КПП, 2-этажная казарма, несколько хранилищ, два убежища, производственные и учебные здания, склад и ледник.