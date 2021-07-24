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На территории Кировской области произошло два лесных пожара

Вадим Шабалин Новости, Происшествия

По данным на 23 июля, на территории Кировской области действовало два лесных пожара.

Как сообщает региональное учреждение «Лесоохраны», к утру субботы не потушенным остался пожар в Верхнекамском районе.

С начала сезона в регионе зарегистрировано 84 лесных пожара общей площадью 427,273 га. В тушении были задействованы 1636 человек и 460 единиц техники.

Причинами 58 пожаров стали действия местного населения, десять возникли в результате перехода с земель иных категорий, 13 — от грозы, два — от ЛЭП и один — от железной дороги.

Фото vk.com/lessohrana

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Вадим Шабалин