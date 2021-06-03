На трассе Киров — Нижний Новгород насмерть сбили крупное животное

ДТП произошло под Нижним. Подробности рассказали в местном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Очередная авария с участием животного случилась на автодороге Киров — Нижний Новгород. Об этом пишут нижегородские сми со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По трассе ехал Volkswagen. Внезапно на проезжей части показался лось. Крупное животное решило перейти дорогу. Автомобилист оказался к этому не готов. Он затормозил, но столкновение произошло.

Удар был очень сильный. Иномарка получила серьёзные механические повреждения. Лесной обитатель погиб. Сейчас начата проверка. Автомобилисту грозит штраф в размере 80 тысяч рублей. Деньги взимаются за нанесенный животному миру региона ущерб.

Подобные случаи нередко случаются и в нашем регионе. Особенно в конце весны, начале лета. Это время миграции лосей. Автолюбителям необходимо соблюдать меры предосторожности. На опасных участках трасс, которые обозначены особыми знаками, нужно быть очень внимательными.

Фото: Время Н