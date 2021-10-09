На трассе в Кировской области в ДТП пострадали 4-летняя девочка и 5-летний мальчик

В субботу, 9 октября, столкнулись Suzuki и Hyundai.

ДТП произошло в 13:35 минут на 13-м километре трассы Киров — Советск — Яранск.

По информации ГИБДД Кировской области, все участники ДТП живы. Травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира Hyundai: 4-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Suzuki управлял 33-летний мужчина, а Hyundai — 41-летняя женщина.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

Фото: ГИБДД Кировской области и КУ43 — Киров Убежище (ДТП , ЧП)