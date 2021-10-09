На церкви в Слободском началась замена куполов небесного цвета на золотые

Преображение Екатерининского собора проходит по специальному проекту. Восемь маковок находились в плохом состоянии. Их необходимо было менять. Также в планах — замена кровли — она течёт.

Вместо куполов небесного цвета, на соборной крыше поставят золотые. Их изготовили умельцы Челябинской области. Они использовали специальный напылитель, который обеспечит долговечность нового покрытия.

О работах у храма сообщает паблик «Типичный Слободской». На опубликованных фотографиях видно, что маковки находились действительно в ветхом состоянии.

Фото: vk.com/slobodskoy