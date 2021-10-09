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На церкви в Слободском началась замена куполов небесного цвета на золотые

Тамара Полыхаева Новости, Общество

Преображение Екатерининского собора проходит по специальному проекту. Восемь маковок находились в плохом состоянии. Их необходимо было менять. Также в планах — замена кровли — она течёт.

На церкви в Слободском началась замена куполов небесного цвета на золотые

Вместо куполов небесного цвета, на соборной крыше поставят золотые. Их изготовили умельцы Челябинской области. Они использовали специальный напылитель, который обеспечит долговечность нового покрытия.

На церкви в Слободском началась замена куполов небесного цвета на золотые

О работах у храма сообщает паблик «Типичный Слободской». На опубликованных фотографиях видно, что маковки находились действительно в ветхом состоянии.

На церкви в Слободском началась замена куполов небесного цвета на золотые

Фото: vk.com/slobodskoy

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Тамара Полыхаева