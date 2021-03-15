На цифровизацию Кировской области потратят 1,8 миллиарда рублей

В Кировской области реализуется государственная программа «Информационное общество». На ее реализацию будет выделен 1 миллиард 865 миллионов рублей.

Почти 16 миллионов из этой суммы поступят из федерального бюджета, остальная часть – из областного. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Александр Чурин.

Как следует из документа, программа рассчитана до 2024 года. В ее рамках до конца 2021 года интернет должны получить 100 процентов органов исполнительной власти области и местного самоуправления и все социально значимые объекты. Также к Сети подключат ФАПы, пожарные части и посты Росгвардии.

По планам, темпы роста затрат компаний на развитие сквозных цифровых технологий к 2024 году должны достигнуть 300 процентов от текущего года.

Также, что очень ценно для граждан, к 2024 году 95 процентов социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием ФГИС ЕПГУ, можно будет получить в электронном виде.

Ранее мы писали, что Кировская область достигла цифровой зрелости в медицине.