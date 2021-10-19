На уборку снега в Кирове выйдут более 100 единиц техники

Этой зимой на уборку снега в Кирове выйдут более 100 машин. Об этом сообщили в АО «Гордормостстрой».

В ГДМС к уборке дорог подготовлено 20 единиц техники: 13 комбинированных дорожных машин и 7 тротуарных уборщиков. До конца года компания получит еще 2 машины. Всего вместе с тракторами «Гордормостстрой» сможет вывести на улицы города более 50 единиц техники.

— С учетом ресурсов всех подрядчиков к уборке городских улиц будут привлечены более 100 механизированных машин. На экстренный случай заключены договоры со сторонними организациями, — сообщил представитель ГДМС Максим Егоров.

Ранее в «Гордормостстрое» продемонстрировали запасы противогололедных материалов. Они имеются в достаточном количестве. По всей вероятности, применять их придется уже в ближайшую ночь – синоптики обещают заморозки. Техника выйдет на обработку спусков, подъемов, путепроводов и аварийно-опасных участков. Они будут посыпаны галитом.

В УДПИ уточнили, что очистка дорог от снега и обработка их противогололедными материалами относятся к регламентным работам, которые должны выполняться непрерывно. Дополнительно подрядчики будут осуществлять вывоз снежных масс на полигоны. Учитывая опыт прошлой зимы, в этом году планируется убрать более 800 тысяч кубометров снега.

Вся работа по уборке снега будет круглосуточно контролироваться. Подрядчики должны будут отчитываться о выполненных работах через определенные временные интервалы. Также передвижение механизированных колонн будет отслеживаться с помощью системы мониторинга в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря GPS-навигации, которая установлена на каждой машине.