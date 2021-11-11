На ул.Луганской задержали человека с подозрительным порошком

Сотрудники Росгвардии задержали в Кирове мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны заметил на ул.Луганской молодого человека, который что-то искал в лесополосе. Увидев сотрудников Росгвардии, он попытался скрыться, но был задержан.

У мужчины был обнаружен пакетик с порошком белого цвета. В ходе беседы он признался, что ранее заказал наркотики в интернете.

Задержанного передали полицейским, вещество направили на исследование, по результатам которого примут процессуальное решение.