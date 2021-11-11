На улицах Кирова появились социальные хромакеи

С 15 по 17 ноября в Кирове будет проходить традиционный фестиваль короткометражного комедийного кино «Золотой телёнок». По такому поводу на улицах города установили хромакеи — зоны для съёмок видеороликов.

Зоны находятся около филармонии, у Вечного огня и у медицинского университета со стороны ул.Карла Маркса. Они представляют собой зелёные баннеры 5,5х3 метра. На их фоне все желающие могут записать приветствия фестивалю, поздравления в адрес Кирова в связи с присвоением ему звания «Город трудовой доблести» и др.

На баннерах имеется QR-код, по которому видеоролики можно выложить в соцсетях.

Лучшие работы появятся в пабликах фестиваля и кировского КВН. Технология хромакей даёт возможность совместить в кадре несколько разных изображений или скомбинировать компьютерную графику и живую съёмку.

Баннеры планируется перемещать по городу, чтобы к флешмобу смогли присоединиться как можно больше людей.

В конкурсной программе «Золотого телёнка» примут участие игровые и анимационные фильмы различных категорий на русском языке. Будет восемь номинаций: анимационный фильм, короткометражное кино, короткометражный сериал, рекламный ролик, скетч-видеоролик, веб-сериал, социальное кино, впервые выберут лучшие челленджи в TikTok и Instagram.

Запланирована и отдельная номинация «Снято в Кирове» — 5-минутный видеоролик о регионе, его людях, событиях и особенностях жизни.

Фото admkirov.ru