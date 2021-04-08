На улице Дзержинского из-за лопнувшей трубы обрушился грунт

О подземном ручье сообщил житель Кирова. 7 апреля он позвонил в диспетчерскую службу «Водоканала» и рассказал, что неподалеку от здания на Дзержинского, 118/1 бежит сильный поток воды.

На место ЧП выехала аварийная бригада. Рабочие установили, что на Дзержинского прорвало магистральный трубопровод, который принадлежит биохимзаводу. Данные сети обслуживает ООО «РЭСК».

Из-за прорыва у канализационного коллектора обрушился грунт, в результате чего на главную насосную станцию и городскую станцию аэрации попали десятки кубометров глины и песка. Провал находится в 10 метрах от дороги. Район аварии огорожен предупреждающей лентой.

Избежать аварийной ситуации удалось благодаря оперативным действиям аварийной бригады. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, промоину устранят в ближайшие дни. В настоящее время специалисты обследуют место аварии, чтобы установить, есть ли угроза для проезжей части.