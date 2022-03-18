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На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

В Кирове продолжается строительство четырехполосной дороги на улице Сурикова. Работы ведутся в рамках нацпроекта БКД.

В настоящее время подрядчик ГДМС монтирует новую ливневку и обустраивает канализацию на участке от улицы Красина до Комсомольской. Протяженность новой ливневки составит 1,2 тысячи метров. Старая ветка будет полностью демонтирована.

На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

Также на 90 процентов завершены работы по прокладке сетей тепло- и газоснабжения на участке от улицы Некрасова до Красина. 

На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

В «Гордормостстрое» отмечают, что объем работ большой. Завершить прокладку сетей планируется к лету. Потом начнется укладка асфальта.

— В начале июня приступим к выемке грунта и устройству слоев дорожной одежды, — рассказал представитель АО «Гордормостстрой» Андрей Лелеков.

На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

Сейчас на объекте работают 30 человек и 12 единиц техники. Завершить строительство улицы Сурикова планируется в октябре. Рядом с новой дорогой будут обустроены 2 парковки на 76 мест.

На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

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Юлия Зорина