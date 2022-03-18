На улице Сурикова в Кирове прокладывают новую ливневку

В Кирове продолжается строительство четырехполосной дороги на улице Сурикова. Работы ведутся в рамках нацпроекта БКД.

В настоящее время подрядчик ГДМС монтирует новую ливневку и обустраивает канализацию на участке от улицы Красина до Комсомольской. Протяженность новой ливневки составит 1,2 тысячи метров. Старая ветка будет полностью демонтирована.

Также на 90 процентов завершены работы по прокладке сетей тепло- и газоснабжения на участке от улицы Некрасова до Красина.

В «Гордормостстрое» отмечают, что объем работ большой. Завершить прокладку сетей планируется к лету. Потом начнется укладка асфальта.

— В начале июня приступим к выемке грунта и устройству слоев дорожной одежды, — рассказал представитель АО «Гордормостстрой» Андрей Лелеков.

Сейчас на объекте работают 30 человек и 12 единиц техники. Завершить строительство улицы Сурикова планируется в октябре. Рядом с новой дорогой будут обустроены 2 парковки на 76 мест.