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На увеличение зарплат бюджетникам в Кировской области направят 300 миллионов рублей

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Экономика

16 июня депутаты Заксобрания обсудили поправки в областной бюджет.

Как было сказано на заседании профильного комитета, областной бюджет был изначально принят с резервом. Часть этого резерва пойдет на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Повышение коснется категорий, перечисленных в указах Президента РФ Владимира Путина: педагогов допобразования и детских домов, воспитателей, работников культуры и соцсферы, а также врачей и младшего медперсонала.

На данные цели  будет направлено 300, 4 миллиона рублей. Члены комитета по бюджету поддержали поправку в числе прочих изменений.

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Юлия Зорина