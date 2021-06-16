На увеличение зарплат бюджетникам в Кировской области направят 300 миллионов рублей

16 июня депутаты Заксобрания обсудили поправки в областной бюджет.

Как было сказано на заседании профильного комитета, областной бюджет был изначально принят с резервом. Часть этого резерва пойдет на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.

Повышение коснется категорий, перечисленных в указах Президента РФ Владимира Путина: педагогов допобразования и детских домов, воспитателей, работников культуры и соцсферы, а также врачей и младшего медперсонала.

На данные цели будет направлено 300, 4 миллиона рублей. Члены комитета по бюджету поддержали поправку в числе прочих изменений.